Girondins, ASSE - Mercato : un odieux mensonge de Gasset sur ses révélations tapageuses a éclaté !

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les scènes surréalistes se succèdent cette saison aux Girondins de Bordeaux. Et one ne parle ici que des passages en conférence de presse. Quelques semaines après le feuilleton Laurent Koscielny, qui avait vidé son sac sur certains de ses coéquipiers, Jean-Louis Gasset lui a emboité le pas hier midi.

« Je n'avais jamais rencontré de telles situations. C'est un tout, une ambiance générale. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Là, on souffre. On a vécu un mois de février où on a souffert », a soufflé le coach du FCGB.

« Il savait tout, absolument tout »

S'il reste « focalisé sur la fin de la saison », il demeura qu'un départ de l'ancien coach de l'ASSE sera évoqué à la prochaine intersaison. « Il y aura une discussion avec les hauts responsables pour savoir ce que tout le monde veut faire », a-t-il poursuivi.

Devant ces plaintes, Mohamed Toubache-Ter a fait savoir que ce même Gasset ne serait pas tout blanc dans cette affaire : il était en réalité au courant depuis le début de la situation des Girondins à sa signature l’été dernier ! « Il savait tout, absolument tout, a dévoilé l’insider sur Twitter. Suffit de lire les déclarations lors de sa venue... il était au courant de tout ! »