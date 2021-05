Girondins, ASSE, OM, OL, FC Nantes - Mercato : Ben Arfa est bel et bien sur le marché !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

C'était la tendance. Et elle se confirme. Au travers des propos d'Alain Roche, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, qui ne fait plus mystère de l'avenir de son milieu de terrain, Hatem Ben Arfa. Des propos accordés à nos confrères de Sud-Ouest. "L'année optionnelle d'Hatem ? Elle était conditionnée à certains critères sportifs et ils n’ont pas été atteints."

En froid avec son entraîneur, Jean-Louis Gasset, qui était pourtant à l'origine de sa venue, Ben Arfa va donc devoir trouver un énième point de chute. Lui qui a connu tant de clubs (OL, OM, PSG, Stade Rennais) en France et à l'étranger. Il aura disputé cette saison 25 matchs pour 2 buts et 5 passes décisives. Seule incertitude, la volonté éventuelle du futur repreneur du club qui, sait-on jamais, pourrait décider de faire jouer l'année optionnelle.

A cette heure, on en doute.