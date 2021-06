Girondins : confiant, Gérard Lopez promet un Mercato actif s'il reprend Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

S'il mène pour l'heure un premier combat d'envergure pour sauver les Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez réfléchit déjà à l'après. Lancé dans un contre-la-montre pour formuler l'offre adéquate afin d'éviter le redressement judiciaire, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a déjà réuni derrière lui le projet de Pascal Rigo et Stéphane Martin et récupéré le soutien du « club scapulaire » regroupant 250 entrepreneurs locaux. D'après Girondins4ever, l'association locale arriverait avec un peu plus de 5 M€ à mettre au pot.

Alors que le communiqué commun du tandem Lopez – Rigo ne respirait pas franchement l'ambition sportive à court terme, l'ancien président du LOSC a tenu à rassurer sur les contours de son projet. S'il accède à la présidence des Girondins de Bordeaux, il y aura bien un Mercato actif !

Gérard Lopez promet déjà du renfort

« C’est le deuxième gros chantier, après le premier qui consiste à sauver le club, faire en sorte qu’il soit pérenne, en adéquation avec les attentes de la région. Il y aura un mercato bien sûr, on a travaillé le dossier, on devrait pouvoir assembler une équipe qui jouera là où on veut qu’elle soit. Dans l’effectif existant, certains joueurs peuvent aussi exister de manière beaucoup plus positive dans un cadre différent », a promis dans Sud-Ouest Gérard Lopez.

Et l'ancien boss des Dogues a déjà une petite idée de son organigramme : « J’ai mon équipe sportive en tête, mais je ne vais pas vous la donner pour la simple et bonne raison que je parle avec les personnes que j’aimerais avoir sur ce projet si ça se fait. Certaines sont disponibles et d’autres encore sous contrat ».