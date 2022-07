Girondins de Bordeaux - Mercato : information décisive pour le maintien en Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que Les Girondins de Bordeaux se préparent à passer devant le CNOSF cet après-midi pour défendre leur dossier et maintenir le club en Ligue 2, le timing ne pouvait pas être plus parfait pour annoncer le transfert de Sékou Mara qui rapportera 11 millions d'euros aux marine et blanc, sans compter deux millions de bonus compris dans l'accord trouvé avec Southampton.

L'accord de principe a été annoncé officiellement par le club bordelais. L'attaquant de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2025, devrait s'engager avec les Saints pour 5 ans et est attendu pour passer sa visite médicale en Angleterre dans les prochains jours d'après les informations de L'Équipe.