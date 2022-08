"Nottingham Forest est ravi de confirmer la signature de l'attaquant Hwang Ui-jo du côté français de Bordeaux. L'international sud-coréen sera immédiatement prêté aux champions grecs de l'Olympiacos pour le reste de la saison 2022/23", a annoncé le club anglais dans un communiqué.

We are delighted to confirm the signing of South Korea international Hwang Ui-jo 🇰🇷



Hwang will join @olympiacosfc on loan for the remainder of the 2022/23 campaign 🤝