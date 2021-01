Girondins : Gasset attend un miracle du Mercato et annonce le grand retour de Ben Arfa

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L'occasion pour l'entraîneur bordelais de revenir sur la triste actualité du moment, à savoir la rupture du tendon d'Achille pour Otavio, le milieu brésilien si important dans le jeu bordelais. « La semaine avait démarré par plein de joie et de bonne humeur. Puis le contre-temps est arrivé avec la blessure de ce joueur qui est un cadre et qui a toujours le sourire. C'est mon guerrier comme je dis souvent. C'est un coup dur », a reconnu Gasset dans des propos relayés par Webgirondins.

Pour le coach bordelais, l'absence longue durée d'Otavio vient un peu plus appuyer là où ça fait mal en terme de manques d'effectifs. « Je vous ai déjà fait part de l'inégalité de mon effectif. Aujourd'hui je perds mon seul vrai numéro 6. Ma priorité cette semaine c'est de trouver des solutions pour gagner dimanche. Je connais le contexte, je ne sais pas si cette blessure va changer la stratégie du club. Je vois tous les jours Alain Roche qui me raconte les discussions sur le mercato. Normalement on doit vendre avant d'acheter. Mais je ne sais pas si cet accident change la donne ».

Ben Arfa sera là contre Angers

Attendant donc un miracle avec une recrue, Jean-Louis Gasset souhaite un profil qui pourra lui être utile de manière immédiate. « On recherche un joueur à moindre coût, et apte à jouer directement. Aujourd'hui un joueur qui joue dans son club n'a pas trop d'intérêt à venir à Bordeaux. Il faudra faire la bonne pioche et flairer les bons coups ».

Une bonne nouvelle est néanmoins arrivée cette semaine. Hatem Ben Arfa, qui n'a pas encore joué en 2021, devrait faire son grand retour face à Angers ce dimanche. « Hatem Ben Arfa est prêt pour jouer dimanche. Il a fait une semaine normale de travail. Après les événements de la semaine, on va voir le système qui sera mis en place dimanche, pour savoir s'il débute sur le terrain ou sur le banc », a précisé Gasset.