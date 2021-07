Girondins : Gérard Lopez obligé de garder Gasset et Roche … pour ne pas plomber le Mercato

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Depuis son arrivée aux Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez va de surprise en surprise. Notamment sur ce qui concerne son effectif. Dans les colonnes de Sud-Ouest, un proche de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois s'est confié : « Certains contrats sont ahurissants, il n'avait jamais vu ça de sa vie ».

En plus de devoir réduire la voilure par des départs dans l'effectif professionnel, l'ancien patron du LOSC doit aussi faire le ménage dans l'organigramme. Sous contrat pour encore un an, Jean-Louis Gasset (67 ans) pourrait résister au coup de balai. Gérard Lopez n'a pas encore eu de réunion avec l'Héraultais, qu'il respecte de par son vécu, et pourrait faire le choix de son expérience afin de faire quelques économies. En effet, s'il souhaite se séparer de Gasset, Lopez devra le prendre en compte dans ses charges liées au personnel... Celles-là même qui font l'objet d'un encadrement de masse salariale par la DNCG.

Un gros chèque signé un Longuépée... et c'est tout ?

Même Admar Lopes débarque comme directeur technique, il n'est pas dit qu'Alain Roche soit licencié. Bien sûr, l'ancien Parisien ne sera plus directeur sportif mais potentiellement affecté à un autre rôle. Seul départ acté et certain : celui de Frédéric Longuépée, indemnisé à hauteur de 500 000€ pour plier bagage. Pour le reste des salariés de la structure, le futur nouveau patron ne les a pas rencontré... Comme il n'a pas encore entériné le retour de Stéphane Martin dans son équipe, même s'il l'apprécie.