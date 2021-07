Girondins : grosses inquiétudes autour du successeur annoncé de Gasset

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Jean-Louis Gasset aura bientôt fait son temps aux Girondins de Bordeaux. Aux dernières nouvelles, son poste ne tient plus qu’à un fil avant un départ imminent annoncé probablement dans le courant de la semaine.

Vladimir Petkovic, s’il parvient à négocier son départ de la sélection suisse, est le grand favori pour le remplacer sur le banc des Girondins de Bordeaux. Problème : le bourreau des Bleus à l'Euro avec la Nati suscite déjà quelques doutes en raison de son profil.

« On est inquiets sur le fait que c’est un entraineur qui est sélectionneur depuis 2014, donc il n’a pas pratiqué le métier d’entraineur qui est quand même très différent, depuis 7 ans. Avec la mentalité des joueurs français et de Ligue 1, il faudra voir si ça se passe bien, a averti Jonatan McHardy à l’antenne de RMC Sport. Je reste très sceptique sur le fait de prendre un entraineur qui n’a pas entrainé depuis sept ans, même s’il était sélectionneur. Je suis très sceptique quand je vois le pétrin dans lequel il va. Bordeaux est un bourbier. Quand on entend qu’il faut vendre pour 40M€, quand on voit les joueurs médiocres qui composent cet effectif, que les bons joueurs vont forcément être vendus… C’est très inquiétant. Tu peux arriver avec les meilleures idées du monde, si tu as une équipe de bras cassés… »

Jonatan MacHardy : « Il n’a pas entrainé depuis 7 ans, même s’il est sélectionneur. Je suis très sceptique quand je vois le pétrin dans lequel il va. Bordeaux est un bourbier »



👉 https://t.co/BkGup729ai#Girondins pic.twitter.com/DWJzzT69mQ — Girondins4ever (@Girondins4ever) July 26, 2021