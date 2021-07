Girondins : l'ignoble stratégie de Gérard Lopez pour éviter la L2 révélée

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

En théorie, les Girondins de Bordeaux doivent changer de mains au plus tard mi-juillet. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’autres rebondissements d’ici là. Le premier devrait intervenir aujourd’hui, lors de l’audition des Girondins devant la DNCG, prévue à 9h30.

Selon L’Équipe, il est probable qu’une rétrogradation à titre conservatoire soit prononcée.

L’ancien propriétaire du LOSC ne veut surtout pas y être associé : il sera auditionné de son côté pour exposer la structure capitalistique qui doit lui permettre de racheter le club et son propre budget pour la saison à venir. À sa charge de prendre en compte les observations du gendarme financier pour être fin prêt lors de sa deuxième audition, le 12 juillet. Winamax, le futur sponsor principal maillot, attend d’ailleurs d’être certain que le club sera bien en L1 pour officialiser son partenariat.

Romain Molina, lui, continue d’attaquer l’ancien président du LOSC et dévoile sa stratégie immonde pour parvenir à ses fins. « Il a appelé tous les influenceurs, explique le journaliste dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Gérard Lopez a fait ça avec les Ultras, avec plein de sites. Il leur explique sa vision… Il est très fort. J’ai du respect pour Florian Brunet, mais Florian arrête… C’est scandaleux… Lopez ne vient pas avec son argent. Non seulement il va prendre l’argent du Club Scapulaire (5M€), il va mettre 4.5M€, mais qui va faire la garantie derrière maintenant ? Qui ? Je rappelle que Gérard Lopez devait venir avec un fonds américain, et les mecs l’ont lâché parce que financièrement ça ne passait pas. Le mec va se mettre les supporters avec lui, c’est un génie. »

🚨Frédéric Longuépée et King Street seront auditionnés demain par la DNCG qui devrait prononcer la relegation à titre conservatoire des @girondins !



Le repreneur Gérard Lopez ne fera qu’une simple présentation de son projet demain avant d’être auditionné autour du 12-13 juillet. pic.twitter.com/5vhJk718XB — Girondinfos (@Girondinfos) July 1, 2021