Girondins : le 2e homme le plus riche du monde intéressé par le club, le scoop de Riolo validé !

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’annonce pourrait faire grand bruit aux Girondins de Bordeaux : Bernard Arnault serait intéressé par la reprise du club aquitain. « Après Didier Quillot, l’attelage Rigo-Williams, et sûrement le groupe Friedkin, quel sera le quatrième projet de rachat ? Plusieurs sources nous rapportent qu’il s’agirait d’un projet avec Bernard Arnault, l’actionnaire majoritaire et le président-directeur général du groupe de luxe LVMH. Sa fortune est estimée en 2021 à 192,7 milliards de dollars. Il est d’ailleurs devenu le deuxième homme le plus riche du monde le mois dernier », assure le site référent Girondins4Ever.

« Mon projet n’a rien à voir avec Frédéric Longuépée »

L’information n’a pas été confirmée depuis hier soir. Par ailleurs, Didier Quillot s’est exprimé à propos de son projet de reprise en confirmant le scoop de Daniel Riolo selon lequel Frédéric Longuépée ne ferait pas partie de son équipe. « Mon projet n’a rien à voir avec Frédéric Longuépée qui n’en fait pas partie et n’en fera pas partie […] C’est un projet qui se fera avec les supporters, sans lesquels on ne peut rien faire. »