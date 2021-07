Girondins : le premier geste fort de Gérard Lopez

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Depuis ce vendredi, Gérard Lopez est officiellement le nouveau propriétaire et président des Girondins de Bordeaux. Pour sa première conférence de presse, l’homme d’affaires de 49 ans a annoncé ce vendredi que le club girondin allait retrouver son ancien logo.

"Faites bien attention à ce que je dis. On ne va pas revenir à l'ancien logo, on va revenir au logo des Girondins de Bordeaux. À partir de là, je pense qu'on a tout dit. Je sais qu'il y a des contraintes techniques sur certains maillots mais à partir de là, dès maintenant, on va revenir partout où on pourra à ce que doit être le logo des Girondins de Bordeaux", a lâché Gérard Lopez devant la presse.

