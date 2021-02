Girondins - LOSC : l’OL a laissé des traces à Bordeaux, Gasset s’agace du Mercato

La défaite des Girondins de Bordeaux vendredi contre l’OL a laissé des traces. Battus dans le temps additionnel sur un but improbable de Léo Dubois (1-2), les hommes de Jean-Louis Gasset traînent la patte depuis à l’entraînement avant la réception du LOSC mercredi (19h).

« On a encore des joueurs un peu fatigués de Lyon, a fait savoir coach Gasset dans des propos relayés par Girondins4Ever. Ils ont fait un décrassage hier, mais ce matin il y avait encore quelques vieilleries. Josh Maja faisait de la muscu, Hatem aussi, et Youssouf Sabaly faisait du vélo. À part Mehdi Zerkane qui est encore entre les mains du kiné, je pense que tout le monde peut répondre à mes attentes si j’ai besoin d’eux dans les 3-4 matches à venir. »

L’entraîneur des Girondins a fait un petit point sur le mercato hivernal un brin agacé. « Il y a eu un blessé, grave, on l’a remplacé. Point, a-t-il soufflé. Après, ça le fait, ça ne le fait pas, ça suffit, ça ne suffit pas, je n’ai pas à commenter. On a été malheureux dans la blessure d’Otávio, on a remplacé Otávio, point barre. »