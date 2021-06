Girondins, LOSC - Mercato : Lopez a recruté le bras droit de Campos à Bordeaux !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les Girondins seront-ils encore officiellement en Ligue 1 demain lorsque sonnera l’heure de leur reprise ? Un premier passage devant la DNCG sera alors décisif puisqu’une rétrogradation à titre conservatoire plane sur le club aquitain depuis hier. En privé, Gérard Lopez a confié qu’il n’avait aucun doute concernant le fait que Bordeaux évoluerait bien en Ligue 1 la saison prochaine.

Son plan a déjà été déroulé puisqu’il a annoncé l’arrivée d’Admar Lopes comme directeur technique du FCGB. Les deux hommes se connaissent parfaitement. Le recruteur portugais, bras droit de Luis Campos, faisait en effet partie de Scoutly Limited, société créée par ce même Lopez à son arrivée au LOSC pour dénicher les meilleurs talents. Admar Lopes sera accompagné des recruteurs « les plus importants » qui travaillaient avec lui à Scoutly Limited.

Lopes n'arrive pas seul à Bordeaux

« Je suis heureux de retrouver Admar avec lequel nous avons déjà démontré que nous savons construire une équipe taillée pour le plus haut niveau et dont le talent se valorise avec le temps », glisse Lopez à RMC Sport. « Je me réjouis de participer à la renaissance de ce grand club qu'est le FC Girondins de Bordeaux auprès de Gérard Lopez. J'y emploierai, avec mes équipes, nos réseaux et les méthodes de scouting les plus modernes », a emboîté Lopes.