Ciblé par les Girondins et le LOSC, Marcos Paulo (Atlético Madrid, 20 ans) ne viendra pas en France. Comme révélé par L'Equipe sur son site, les discussions entre Bordeaux et les Colchoneros sur la possibilité d'inclure une option d'achat n'ont pas abouti et le champion d'Espagne a préféré envoyer sa promesse s'aguerrir au Portugal, du côté de Famalicao, le club d'Idan Ofer, lequel détient 31% des parts de l'Atlético.

Bordeaux déjà tourné vers ses autres options

A l'origine de la rumeur Marcos Paulo à Bordeaux, Girondinfos confirme que le deal a bien capoté dans la dernière ligne droite mais ne s'inquiète pas pour la suite, assurant que Gérard Lopez et ses équipes avaient déjà d'autres idées en tête.

« L'intérêt sportif a primé sur la qualité du joueur. Le club se tourne déjà vers un autre profil à ce poste (3 à 6 joueurs ciblés par poste) », a-t-il glissé. Le nouveau propriétaire du club au scapulaire, qui répète sa méthode du LOSC avec Scoutly, n'a donc rien perdu de son aplomb.

