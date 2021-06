Girondins, LOSC, OM - Mercato : Luis Campos dans les valises de Gérard Lopez ?

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le couperet tombera vers 14h. On saura alors qui est le mieux placé pour racheter les Girondins de Bordeaux. Gérard Lopez, pour l’instant, semble tenir la corde d’autant qu’il pourrait voir son projet fusionner avec Pascal Rigo.

Si les deux hommes parvenaient à s’entendre pour reprendre le FCGB en mains, on parle déjà d’une enveloppe de 50 millions d’euros à injecter au mercato estival. Ce montant ne semble pas faramineux mais il pourrait être sublimé par l’arrivée d’un Luis Campos bis dans les valises de Lopez.

« Luis Campos sera toujours là pour Gérard Lopez »

« Il y a un fonds d’investissement américain avec lui, mais ce qu’il a fait à Lille sur le plan sportif… Bien évidemment, il y avait Luis Campos, on verra s’il trouvera un directeur sportif dans ce même style, même si Luis Campos est quand même un sacré Monsieur. Et puis on nous parle aussi d’une possible fusion entre les repreneurs », a glissé Florian Sabathier sur France Bleu Gironde.

Le fantasme Campos lui-même peut-il se concrétiser en cas d'arrivée de Lopez à Bordeaux ? « Je pense que Luis Campos sera toujours là pour Gérard Lopez, il y a comme un petit côté fraternel entre les deux, une relation de confiance, explique un ancien collaborateur de Lopez à Girondins4Ever. Revoir ce duo à Bordeaux sera tout de même difficile parce que l’ancien “directeur sportif” du LOSC est infiniment sollicité par les plus grands. Mais cela n’empêche qu’il conseillera toujours Gérard Lopez, pas officiellement, mais je n’ai aucun doute quant à sa participation à la reconstruction des Girondins si Gérard Lopez venait à la tête du club. »

