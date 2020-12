Girondins – Mercao : de sérieuses menaces se précisent pour Pablo !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Le Mercato va ouvrir ses portes le 2 janvier et du côté des Girondins, les dossiers chauds concernent avant tout certaines prolongations, des cadres de Jean-Louis Gasset étant en fin de contrat, à l'instar de Pablo, de Youssouf Sabaly et de Paul Baysse.

Flamengo et les Corinthians veulent le rapatrier

Concernant Pablo, le FCGB lui aurait proposé 3 ans de contrat. Mais le défenseur hésiterait toujours sur la suite à donner à sa carrière. Et selon le journaliste brésilien Jorge Nicola sur son compte YouTube, le défenseur a deux pistes au Brésil. Et non des moindres puisqu'il s'agirait de Flamengo et des Corinthians, deux des plus grands clubs de son pays. De quoi l'inciter à rentrer au bercail ?