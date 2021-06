Girondins - Mercato : 10 M€ pourraient arriver en provenance d'Espagne

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Entre les conséquences de la crise financière due à la pandémie, le retrait de King Street et les problèmes de droits TV, les Girondins de Bordeaux sont l'un des clubs qui pourraient disparaître, comme l'a laissé entendre le patron de la Direction nationale du contrôle de gestion. Heureusement, un petit pactole pourrait prochainement arriver d'Espagne.

En effet, après une saison magnifique avec le FC Séville, Jules Koundé pourrait être transféré vers un plus grand club, par exemple le Real Madrid. Or, au moment du transfert, le FCGB avait négocié 20% de l'éventuelle plus-value. Les premières rumeurs font état d'un montant de 70 M€. Sachant que Séville l'a acheté 20 M€ plus 5 M€ de bonus (qui n'entrent cependant pas dans le calcul), ça ferait 50 M€ de plus-value, soit 10 M€ rien que pour les Girondins !

💰El DINERAL que pagar el Sevilla al Girondins por KOUNDE https://t.co/0lobO1MBB4 — Vamos Mi Sevilla FC (@VMScom) June 11, 2021