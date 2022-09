Girondins – Mercato : à cause de la DNCG, Bordeaux a failli se faire chiper Yoann Barbet

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En fin de contrat à QPR (D2 anglaise), Yoann Barbet (29 ans) a très rapidement fait le choix de revenir aider son club formateur des Girondins de Bordeaux. Si la DNCG a refusé d'homologuer son contrat jusqu'au dernier jour du Mercato, le défenseur français n'a jamais douté de sa décision.

Plusieurs clubs ont tenté le coup Yoann Barbet jusqu'au 1er septembre

En conférence de presse, Yoann Barbet a cependant reconnu avoir vécu un été 2022 très animé... Avec beaucoup d'appel de clubs : « Comme je n’étais pas officialisé, les clubs ne savaient pas que j’avais signé avec les Girondins. J’ai eu pas mal de sollicitations jusqu’à la dernière journée du mercato. Mais je pense que peu importe le club qui pouvait venir, dans ma tête c’était sûr à 100% que j’allais jouer pour les Girondins de Bordeaux ».

Et l'intéressé est revenu sur sa longue attente dans l'antichambre des Girondins avec les autres recrues non qualifiés (Michelin, Nsimba, etc.) : « On est arrivés sans savoir comment aller se dérouler l’avenir du club, déjà. On ne pensait pas que ça n’allait pas passer directement avec la DNCG. On s’est mis en tête qu’il fallait être prêt pour le premier match de championnat, tout simplement. A partir de là, on était dans l’obligation d’être à fond dès le premier entrainement, et c’est ce qu’on a fait tout le long. Dès que le club était sûr d’être en Ligue 2, on ne savait pas si on allait être prêts dans une, deux, six semaines. Mais quoi qu’il arrive, même si c’était six semaines, on n’allait pas prendre des jours de repos… »