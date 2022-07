Girondins - Mercato : Ahmedhozic retrouve un club ! (officiel)

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après une saison en Ligue 1, Anel Ahmedhodžić quitte déjà la France. Alors que les Girondins ont été relégués en National 1 par la DNCG, de nombreux joueurs vont quitter le club lors du mercato estival. Les joueurs prêtés ont eu déjà quitté le club à l’issue de leur contrat. À peine parti, Anel Ahmedhodžić a déjà retrouvé un club.

Le jeune défenseur suédois de 22 ans s’est engagé avec le club de Sheffield United, en deuxième division anglaise. Le club a publié un communiqué pour officialiser la nouvelle : « Bienvenue, Anel. Les Blades ont payé des frais substantiels non divulgués pour recruter l'international bosniaque, signant son contrat au camp d'entraînement du club, ce mardi après-midi au Portugal »

Welcome, Anel. 🤝😁



The Blades have paid a substantial undisclosed fee to land a Bosnian international, signing his contract at United’s Portuguese training camp on Tuesday afternoon.#SUFC 🔴