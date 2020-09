Girondins – Mercato : Alain Roche a changé le cap du recrutement

Avec les arrivées conjuguées de GACP – King Street, Paulo Sousa et d'Eduardo Macia, les Girondins de Bordeaux avaient internationalisé leur fonctionnement. Cela s'était notamment retranscrit au niveau de la cellule de recrutement où un grand ménage avait été effectué avec les départs des recruteurs historiques Laurent Calippe, Paul Marchioni et Thierry Bonalair et la venue d'un « head of scouting » anglais Ollie Waldron.

Le « head of scouting » va devoir penser plus cheap

Macia poussé vers la sortie et remplacé par Alain Roche, il aurait pu y avoir une nouvelle refonte de la cellule où il ne reste plus guère qu'Eric Guérit en régional de l'étape. Intronisé en août, Alain Roche ne prendra aucune décision hâtive avec les hommes en place mais, comme il l'a fait savoir à Sud-Ouest, les priorités ont été largement recentré vers le marché franco-français.

Exit donc le projet « La Data » de Macia, retour à un fonctionnement plus traditionnaliste. Sans doute guidé par Jean-Louis Gasset (avec qui il partage quelques convictions), Alain Roche a demandé à Waldron, avec qui il entend travailler pour l'instant, de s'adapter au contexte et aux moyens : « Il doit avoir une approche plus française. Nous ne sommes pas sur le marché des joueurs à 10-12 millions. On vise plus bas ».