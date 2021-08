Girondins - Mercato : Alberth Elis est bordelais ! (Officiel)

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

C’est désormais officiel, l’international hondurien Alberth Elis pose ses valises à Bordeaux. Le joueur est prêté une saison chez les Girondins avec option d’achat par le club portugais de Boavista. C’est la quatrième recrue cet été de la nouvel ère Lopez après Gideon Mensah, Ricardo Mangas, et Timothée Pembélé. Le polyvalent attaquant de 25 ans peut évoluer sur les ailes comme dans l’axe. La saison passée il a notamment été l’auteur de 8 buts et 6 passes décisives pour 31 matchs de championnat.

Le directeur technique de Bordeaux, Admar Lopes s’est notamment confié sur le nouveau numéro 29 Marines et Blanc : "Albert est un attaquant que nous connaissons très bien depuis son plus jeune âge. C'est un élément très explosif et très puissant, qui peut évoluer dans plusieurs postes de l'attaque. Alberth nous rejoint avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie. C'est une chance pour notre Club de pouvoir compter sur un tel joueur. Nous le remercions pour sa confiance ». - peut-on lire sur le site officiel du club.

Pour rappel le joueur arrive blessé aux Girondins et ne devrait pas figurer de suite dans le groupe de Vladimir Petkovic car il a été opéré début aout du 5ème métatarsien.