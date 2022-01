Girondins – Mercato : après Alvaro, un ancien de l'OM proposé à Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Si l'OM et les Girondins de Bordeaux ont récemment discuté d'un prêt possible d'Alvaro Gonzalez et que l'idée a été repoussée par le défenseur espagnol, d'autres anciens Phocéens sont visiblement beaucoup moins regardant quant à cette rivalité historique en France.

Selon Foot Mercato, Giannelli Imbula (ex-OM, aujourd'hui à Portimonense) a été proposé par son entourage à Bordeaux. Une piste que le directeur sportif Admar Lopez étudie sérieusement pour les derniers jours du Mercato.

Formé à Guingamp et actuellement à la relance au Portugal, Giannelli Imbula plait aussi beaucoup au club turc d'Adana Demirspor selon le site internet. Arrivé à mars 2021 à Portimonense, l'international congolais est libre de tout contrat en juin.

