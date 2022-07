Girondins – Mercato : après le CNOSF, une autre bonne nouvelle est tombée !

Ce lundi, le CNOSF a émis un avis positif concernant le maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Consultatif, cet avis sera néanmoins pris en compte par le COMEX de la FFF qui statuera prochainement sur le sort du club.

Autre bonne nouvelle : le transfert de Sékou Mara est officiel. Comme annoncé, le jeune attaquant rejoint Southampton pour 11 M€ (+2 M€ de bonus). Le club anglais vient d'officialiser le deal.

Welcome, @S_Mvrv 🤝#SaintsFC is delighted to confirm the signing of Sékou Mara from @girondins, subject to international clearance: