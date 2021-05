Girondins - Mercato : Batlles fait déjà suer Bordeaux avec cet ancien de l'OL

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Après une saison aussi cataclysmique que celle vécue par les Girondins de Bordeaux, un grand ménage sera nécessaire au sein de l'effectif. Problème, les finances aquitaines sont au plus mal, si bien que dans le cas où la reprise ne serait pas effective avant l'ouverture du marché des transferts, il faudra vendre les meilleurs éléments et recruter malin.

Troyes a de sérieux atouts à faire valoir

En ce sens, la piste Jordy Gaspar, révélée par Foot Mercato, est des plus intéressantes. Formé à l'OL, ce latéral droit de 24 ans a connu des chemins de traverse depuis ses débuts en professionnels avec les Gones en 2016 contre Séville. Transféré à Monaco dans la foulée, il ne s'y est jamais imposé, alternant saisons en réserve et prêt raté au Cercle Bruges, filiale de l'ASM. A la fin de son contrat l'été dernier, il s'est engagé avec Grenoble, où il vient de réaliser une superbe saison.

L'indemnité du natif de Saint-Etienne serait de 500.000€, ce qui est dans les cordes des Girondins. Le souci, c'est que l'ESTAC est aussi sur le coup. Et non seulement les Aubois viennent d'être promus en L1 mais ils possèdent aussi en Laurent Batlles un entraîneur très en vue et dans le City Group un actionnaire très puissant qui peut mener les pépites troyennes vers Pep Guardiola et Manchester City.