Girondins - Mercato : beaucoup de Gasset, un peu de Bordeaux, Ben Arfa justifie son arrivée

Enfin ! Après avoir attendu tout l'été, les supporters des Girondins de Bordeaux ont enfin eu une recrue à se mettre sous la dent. Et pas n'importe quelle recrue : même s'il a désormais 33 ans, même s'il n'a plus réalisé de saison de très haut niveau depuis 2015/16, Hatem Ben Arfa demeure une star, capable de changer le cour d'un match sur une action. Ce jeudi, il a été présenté à la presse et, comme à son habitude, il n'a pas fait dans la langue de bois. S'il porte aujourd'hui le maillot au scapulaire, c'est grâce à Jean-Louis Gasset.

"J'aime la philosophie de Gasset"

«Ce n'est pas compliqué. Dès que j'ai vu que l'entraîneur était Jean-Louis Gasset, j'avais envie de venir pour travailler avec ce coach. J'aime sa philosophie, l'homme et l'entraîneur. Ça reste un club historique, un grand nom du championnat de France et donc il n'y a pas eu de difficultés à venir. Déjà, j'aime beaucoup la façon dont il fait jouer ses équipes. C'est quelqu'un qui est beaucoup porté vers l'offensive, qui aime créer le jeu, le surnombre. Sur ce point, ça sera une relation de jeu. En tant qu'homme, je l'ai connu en équipe de France et j'ai senti vraiment de bonnes énergies et ça reste pour moi un entraîneur avec beaucoup de valeurs.»

« Je suis vraiment dans l'optique qu'on fasse quelque chose collectivement, qu'on aille le plus haut possible, qu'on ait de l'ambition et un projet tous ensemble, qu'on tire tous dans le même sens. Et le sportif va venir automatiquement parce que tout a été mis en place pour que ça se passe bien. »

