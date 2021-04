Girondins - Mercato : Ben Arfa déjà parti, et pas qu'à cause de Gasset ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Après des débuts très prometteurs, Hatem Ben Arfa est presque devenu un problème pour les Girondins de Bordeaux. Pas assez influent sur le terrain, il dérange par sa mentalité, ce qui lui a valu une grosse remontrance de la part de Laurent Koscielny puis une mise à l'écart par Jean-Louis Gasset. Lui qui possède une clause dans son contrat pour enchaîner une deuxième saison au FCGB ne serait plus certain de rester, bien au contraire.

Déjà, selon L'Equipe, son entourage a fait savoir que HBA préfèrerait que Gasset ne soit pas conservé à la fin de la saison. Mais c'est une clause de son contrat qui pourrait réellement déterminer son avenir et qui le pousserait vers la sortie en juin : s'il reste à Bordeaux, son salaire sera doublé ! Or, vu l'état des finances girondins, il y a peu de chances que les dirigeants décident de conserver un joueur décevant, clivant et plus cher !