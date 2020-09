Girondins – Mercato : Ben Arfa pour consoler Gasset ?

Affligé par le niveau des Girondins de Bordeaux , Pierre Ménès, dans son dernier « Pierrot face Cam », a laissé entendre qu'il était possible que Jean-Louis Gasset ne résiste pas longtemps face au manque d'ambition du club : « Je suis extrêmement étonné que Jean-Louis Gasset soit allé se mettre dans un merdier pareil. En même temps, le connaissant, ça peut le gonfler assez rapidement et il peut retourner à Montpellier plus vite qu'on l'imagine. C'est un club qui va très très mal, qui n'a pas de moyens, ou qui ne veut pas s'en donner, qui n'a aucune ambition (…) Il n'y a pas grand monde de plus faible que ce Bordeaux cette saison ».

Gasset le voulait déjà à Saint-Etienne

Pour secouer le cocotier, le nom d'Hatem Ben Arfa revient avec insistance. Jean-Louis Gasset a connu le joueur en équipe de France. Il souhaitait déjà le faire venir à l'ASSE il y a deux ans. « Tous les bons joueurs sont de bonnes idées. Mais, je ne vais pas croire au Père Noël à mon âge. Hatem Ben Arfa, c'est un créateur, un génie du football. Si c'est possible… mais franchement je ne le sais pas », avait expliqué le coach à la casquette ce week-end. Des renseignements auraient été pris entre le club au scapulaire et le joueur de 33 ans, qui sort d'une expérience peu concluante en Espagne, à Valladolid.