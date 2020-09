Girondins – Mercato : Bordeaux calme les pistes Cyprien... et Ben Arfa

Si Jean-Louis Gasset ne désespère pas de recruter un ou deux bons joueurs d'ici à la fin du Mercato, le nouveau coach des Girondins de Bordeaux a aussi accepté la mission en connaissance de cause, bien conscient qu'à moins d'une grosse série de ventes King Street avait fermé le robinet des investissements.

Séville tempère pour Koundé à City

Ces dernières heures, la piste Wylan Cyprien (OGC Nice, 25 ans) a repris corps avec le possible gros transfert de Jules Koundé du FC Séville à Manchester City. Transféré estimé à 70 M€ qui pourrait permettre à Bordeaux, intéressé sur la plus-value, de toucher jusqu'à 9 M€. Cependant un premier coup de frein est venu d'Espagne. Du directeur sportif andalou Monchi pour être précis.

« Je doute fort que Koundé ait conclu un accord avec Manchester City car il a un contrat avec Séville. S'ils revenaient, nous les écouterions à nouveau et nous leur répondrions à nouveau. La vérité est que je ne sais pas s'ils reviendront ou non, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète non plus. Connaissant Koundé, je suis sûr qu'il pense plus au match de jeudi », a expliqué le dirigeant après avoir repoussé une première offre de 55 M€.

Bordeaux ne bougera pas sans départ de titulaire

Deuxième coup de frein de la part de Sud-Ouest. En effet, même avec la manne providentielle d'un transfert de Koundé, la marge de manœuvre sur la fin du Mercato resterait étroite. C'est en tout cas la version des dirigeants au quotidien local. De quoi calmer les rumeurs autour de Wylan Cyprien... Mais également d'Hatem Ben Arfa (libre, 33 ans), qui a bien été sondé pour un nouveau contrat d'un an dans un club. Pour qu'un poste d'arrivée soit validé, il faudra des départs chez les titulaires de Gasset. Pour l'heure, aucune offre n'est tombée pour les joueurs en question...