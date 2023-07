Girondins - Mercato : Bordeaux officialise un gros départ

"En fin de contrat au 30 juin 2023, Josh Maja quitte le Club au Scapulaire après quatre saisons et demie. Nous souhaitons le remercier pour tout ce qu’il a apporté au club", peut-on notamment lire sur le communiqué des Girondins.

Le FC Girondins de Bordeaux remercie @joshmaja pour ses saisons passées en Marine et Blanc et pour son implication avec le maillot au Scapulaire. 🔵⚪



Bonne continuation et merci Josh ! 👏



➡ https://t.co/No9pIscsel pic.twitter.com/cZw4cy9qWO