Girondins - Mercato : Bordeaux s'est séparé d'un Ben Arfa en puissance

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Selon toute vraisemblance, Hatem Ben Arfa devrait quitter les Girondins de Bordeaux à la fin de la saison. Après une seule année et avoir épuisé la patience de Jean-Louis Gasset, pourtant dithyrambique à son sujet à son arrivée, ainsi que celle de ses partenaires. Le prodige va continuer son tour de France des clubs ou retenter une aventure à l'étranger, après son échec à Valladolid en 2019/20. Mais surtout, il va amplifier cet immense sentiment de gâchis qui lui colle aux chaussures.

'Il a vraiment failli gâcher son talent par inconscience"

Dans le France Football de cette semaine, on apprend que le FCGB n'est pas passé loin d'un fiasco aussi conséquent que celui de Ben Arfa. Aujourd'hui en Turquie, à Hatayspor, Aaron Boupendza explose enfin au plus haut niveau, à 24 ans et après un parcours tourmenté qui l'a notamment vu rester quatre ans à Bordeaux (2016-20) sans parvenir à s'imposer en équipe première.

Son coéquipier en sélection du Gabon Yves Bitseki Moto a ainsi expliqué à l'hebdomadaire : “Il a vraiment failli gâcher son talent par inconscience et désinvolture. Il n’aimait pas trop le travail. Moi, j’essayais de piquer son orgueil. Il a pris conscience des choses après avoir connu des déboires et des situations compliquées. Il a encore de bonnes choses à démontrer s’il reste constant dans le travail et les performances. Il est seul responsable de son talent”. Boupendza est actuellement le meilleur buteur du championnat turc avec 21 réalisations en 33 matches.