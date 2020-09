Girondins – Mercato : Costil et Koscielny ont tout fait pour ramener un gros poisson

Depuis l'arrivée de Laurent Koscielny aux premières heures du projet King Street – GACP, difficile de trouver chez les Girondins un recrutement qui a pu susciter un certain engouement. Cet été, la donne semble d'ailleurs encore plus claire : Jean-Louis Gasset doit composer avec le groupe qu'il a sous la main, et les recrues se feront très rares pour ne pas dire inexistantes.

Mais il n'y a pas si longtemps encore, le club bordelais semble bel et bien avoir rêvé en grand. Dans une interview accordée à So Foot, Olivier Giroud confirme en effet l'intérêt des Girondins pour le recruter. Et pour cela, le club a utilisé la corde sentimentale.

Giroud contacté mais pas séduit

Le numéro 9 de l'équipe de France annonce en effet que Benoit Costil et Laurent Koscielny l'ont contacté personnellement « pour reformer la « fine équipe » à Bordeaux. Bien sûr qu’il y a eu des sollicitations. Il y a eu Marseille, Lyon, et donc un peu Bordeaux. Mais je n’ai pas vraiment envie de revenir en ligue 1. je sens que j’ai encore de belles années devant moi en Premier League. C’est le championnat le plus excitant pour mon profil », annonce l'attaquant français.