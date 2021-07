Girondins - Mercato : coup de pouce de Fortress, un ancien crack du RC Lens relancé ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Gérard Lopez l’a fait : les Girondins de Bordeaux joueront bel et bien en Ligue 1 la saison prochaine. L’ancien président du LOSC a apporté des garanties suffisantes à la DNCG pour conserver la place du club aquitain dans l’élite. La suite ?

Compte tenu de « la masse salariale énorme, des recettes très faibles et des pertes importantes », L’Équipe explique que Lopez estime qu’entre trois et six mois seront nécessaires pour stabiliser la situation. En cas de défaillance, il pourra toujours s’appuyer sur le soutien de Fortress ! Dans une lettre de confort, le fonds d’investissement s’est porté garant – à hauteur de 12,5 M€ – pour remettre les comptes à flot dans l’hypothèse où le club ne serait pas parvenu à tenir son budget au 30 juin 2022.

Un premier dossier du mercato pourrait ainsi être rapidement bouclé. Selon le Bien Public, Mounir Chouiar pourrait arriver très bientôt en provenance du Dijon FCO. Âgé de 22 ans, l’ancien feu follet du RC Lens a un bon de sortie et est estimé à 6 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Chouiar a déjà été relié au FCGB dans le passé.