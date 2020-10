Girondins – Mercato : Cyprien affiche sa préférence, le Stade Rennais sur le coup ?

Parmi les enjeux de la dernière ligne droite du Mercato estival, Wylan Cyprien devrait être au centre des discussions. Le milieu de terrain de Nice est plus que jamais sur le départ et pour le moment, son avenir semble flou.

Ces dernières semaines, les Girondins étaient évoqués en priorité pour accueillir l'ancien produit de la Gaillette. Seulement, le dossier patine en raison des faibles moyens des Girondins. Plusieurs pistes en Italie existent mais alors que le joueur a été interpellé sur Twitter sur sur choix d'aller en Serie A plutôt qu'à Bordeaux, Cyprien a répondu d'un « c'est pas à moi qu'il faut dire ça » dessinant clairement ses envies bordelaises...

A moins qu'un autre club de Ligue 1 ne vienne emporter la mise. Le journaliste italien Nicolo Schira affirme en effet que le Stade Rennais serait en discussions avancées pour conclure l'arrivée de Cyprien ! Le club breton, embarqué sur l'arrivée de Dalbert, d'un défenseur central voire d'un élément offensif, a donc du pain sur la planche.

#Rennes are in advanced talks with #Nice for Wylan #Cyprien. Also #Parma are interested, but the midfielder prefers to stay in Ligue1 and he has already agreee personal terms. #transfers #OGC