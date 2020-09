Girondins - Mercato : Cyprien, Ben Arfa, Grenier… Gasset confirme tous les contacts !

Réputé pour son carnet d'adresses, Jean-Louis Gasset a apporté avec lui à Bordeaux ses bons tuyaux. Depuis le début du mercato, plusieurs noms de très bons joueurs ont circulé dans les couloirs du Haillan. Il y a eu le Niçois Wylan Cyprien, le Rennais Clément Grenier ou Hatem Ben Arfa, laissé libre par Valladolid. Autant de joueurs très doués, expérimentés, mais qui coûtent cher. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Gasset n'a pas nié ces contacts mais a apporté une précision de taille.

"On fera des ajustements par rapport aux éventuels départs. Point. Toutes les pistes sont sérieuses. Tous les jours, il y a quelque chose. J'ai vu Grenier, j'ai vu Cyprien, j'ai vu Ben Arfa. Ce ne sont que des bons joueurs. Mais le deal, c'est si un joueur part, soit on peut se faire prêter quelqu'un, soit on monte un jeune du centre. Tout est clair. Attendons les 18 jours pour savoir qui peut partir et s’il fait un trou dans l'effectif. Si c’est un joueur important, soit on a le rechange, soit on se fait prêter quelqu’un."

Aucun joueur n'est intransférable

Pour ce qui est justement des partants potentiels, Jean-Louis Gasset a confirmé qu'aucun joueur n'était intransférable chez les Girondins… "Entre le mercato et le virus, les nuits sont courtes. On sait que demain on peut avoir une proposition pour X, Y, ou Z et le virus, c'est encore pire. Il n’y a pas de veto sur une joueur. Je suis en relation permanente avec Alain Roche. Je m’adapterai."