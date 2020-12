Girondins – Mercato : Deux départs bientôt actés ?

Zapping But! Football Club Girondins de Bordeaux : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

Le Mercato va ouvrir ses portes le 2 janvier et du côté des Girondins, les dossiers chauds concernent avant tout certaines prolongations, des cadres de Jean-Louis Gasset étant en fin de contrat, à l'instar de Pablo, de Youssouf Sabaly et de Paul Baysse. Mais du côté des éléments en manque de temps de jeu, des départs sont envisagés. C'est le cas pour Vukasin Jovanovic et Samuel Kalu.

Jovanovic vers l'Etoile Rouge ?

Selon Informer, un média russe, le défenseur serbe, en fin de contrat en 2021, qui n'a pas été du tout utilisé lors de la première partie de saison, pourrait rentrer à l'Etoile Rouge de Belgrade dès le mois de janvier. Quant au Nigérian, média nigérian Owngoalnigeria annonce que le FCGB lui accorde un bon de sortie, sous forme de prêt ou de transfert. Le joueur enchaîne les blessures depuis quelques mois.