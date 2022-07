Girondins - Mercato : Dilrosun a retrouvé un club

Javaîro Dilrosun n’aura pas connu une expérience catastrophique chez les Girondins en signant une saison à 3 buts et 8 passes décisives dans la mesure où il eût été compliqué de briller davantage dans une dynamique collective aussi moribonde.

Revenu au Hertha Berlin de son prêt, l’ailier néerlandais a finalement trouvé une porte de sortie dans son pays. Le Feyenoord Rotterdam a cru en l’ancien Bordelais en lui signant un contrat jusqu’en 2026 pour environ 5 millions d’euros d’indemnités. Il aura la responsabilité de remplacer le Colombien Luis Sinisterra, anciennement pisté par l’OM et parti pour Leeds.

Happy to have you here! 🤝#D11rosun