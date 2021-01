Girondins - Mercato : en plus de Benito, un autre joueur de Gasset intéresse la Liga

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le Real Valladolid est parti pour être une bouée de sauvetage pour les clubs français cet hiver. En effet, le club dirigé par la légende brésilienne Ronaldo va récupérer le latéral brésilien de l'Inter Milan Dalbert, qui a connu six derniers catastrophiques au Stade Rennais. Les Bretons n'en voulaient plus, ils sont bien contents de le voir filer en Liga. Et ce n'est pas fini : le club de La Pucela lorgne aussi un joueur que les Girondins de Bordeaux ne retiendront pas.

Un plan B mais qui a des chances de se réaliser

Ce joueur, c'est Nicolas De Préville. Sous contrat jusqu'en juin, l'attaquant ne s'est toujours pas entendu avec sa direction pour une prolongation. le FCGB a donc tout intérêt à le vendre cet hiver s'il ne veut pas le voir partir gratuitement au terme de la saison. En outre, l'ancien Istréen constitue l'une des meilleures valeurs marchandes de l'effectif (sa cote est estimée à 5 M€).

Le Real Valladolid a l'intention de recruter au poste d'attaquant cet hiver. Sa piste principale est le Brésilien Reinier Jesus, qui joue les doublures au Real Madrid. Les relations entre Ronaldo et son ancien club sont excellentes mais les Merengue hésitent à affaiblir leur effectif alors qu'ils ne se renforceront pas cet hiver. De Préville est un plan B très crédible pour Valladolid, qui pourrait passer à l'action dans les dernières heures du mercato, une fois que le Real Madrid aura tranché pour Reinier.