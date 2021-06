Girondins : Mercato, financement... Riolo affiche déjà d'énormes réserves sur Gérard Lopez

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Si Gérard Lopez a sauvé les Girondins de Bordeaux du redressement judiciaire, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois doit désormais s'activer pour réussir son audit devant la DNCG et bâtir dans l'urgence un projet sérieux sur les bords de la Garonne. Des défis qui inquiètent déjà Daniel Riolo, qui s'est exprimé sur le sujet dans l'After Foot.

Pour lui, le projet est bancal à la base : « S’il passe la DNCG, la façon dont il va monter le dossier, et donc il va travailler, on la connait. On me dit ‘regarde à Lille, ça a fonctionné’. Je vais me permettre de dire que la dette est absolument énorme et que ceux qui avaient l’oseille l’ont foutu dehors très violemment », rappelle le polémiste dans des propos rapportés par Girondins4ever.

S'il pense que l'aide de Luis Campos ne sera pas de trop pour faire capitaliser du côté de Bordeaux, Daniel Riolo est sceptique face au terreau local : « Campos n’ayant pas été un salarié de Lille, il pourra peut-être continuer à donner des conseils, ou de la boite de scouting, pour faire gonfler en actifs le portefeuille joueurs de Bordeaux. Mais en attendant, il va déjà d’abord vendre pour 20 ou 30M€ pour être dans les clous de la DNCG de cet effectif-là. Je ne sais pas où on les trouve dans cet effectif… Puis, il va falloir recruter, avec quel argent ? Je ne sais pas… »