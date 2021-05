Girondins - Mercato : Gasset a des regrets, Koscielny veut encore faire le ménage !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Peut-être de retour dimanche face au Stade de Reims, Laurent Koscielny attendra demain pour prendre une décision définitive sur sa présence à Delaune dimanche (21h). En attendant, le capitaine des Girondins de Bordeaux a remis un coup de pression à ses dirigeants en vue du mercato estival.

« Je pense toujours qu’il faut faire le ménage au club, a-t-il lancé en conférence de presse. J’aime ce club parce qu’il a des valeurs, et il faut qu’il y ait des gens motivés, qui aient envie de travailler ensemble, avoir ce même état d’esprit. J’ai beaucoup de respect, d’humilité, je passe beaucoup par les notions de travail et d’exigence. C’est dans cette voie qu’il va falloir travailler, et créer ça dans ce club. Ce n’est pas que les joueurs, c’est un ensemble. Il faut créer une alchimie avec tout le monde, se donner les moyens d’être le meilleur dans son rôle. »

Gasset a des regrets avec De Préville

De son côté, Jean-Louis Gasset a affiché des regrets au sujet de Nicolas De Préville. « Tout est dans l’investissement, je l’avais déjà vu à Dijon. A Dijon, il avait fait une entrée tonitruante, il avait marqué et avait fait marquer. C’est le De Préville qu’on aime, c’est tout, a-t-il affirmé. Pourquoi on ne l’a pas vu sur la durée ? Quand je suis arrivé ici, il était titulaire sous l’attaquant. J’aurais aimé voir ce Nicolas De Préville. Non, il n’y a pas eu d’incompréhension. J’ai jugé ce que je voyais. Peut-être qu’il avait mal vécu aussi certaines choses… Il y avait des racines que je ne connaissais pas. »