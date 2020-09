Girondins - Mercato : Gasset a remonté une ancienne piste de l'ASSE

Hier soir, les Girondins de Bordeaux ont concédé leur deuxième 0-0 à domicile en autant de matches depuis le début de la saison en championnat. Preuve que l'équipe de Jean-Louis Gasset, si elle est solide défensivement et peut réussir des coups à l'extérieur (comme à Angers, battu 2-0 lors de la 2e journée), il lui manque quelque chose pour forcer le verrou adverse lorsqu'elle se produit sur ses terres.

L'entraîneur du FCGB cherche à renforcer son équipe à moindre coût, respectant ainsi les exigences de ses dirigeants. Et il aurait ferré un gros poisson en se servant d'une ligne lancée par son ancien club, l'AS Saint-Etienne. En effet, au début du marché, les Verts étaient intéressés par Wylan Cyprien, milieu de terrain dont l'OGC Nice souhaite se séparer à un an du terme de son contrat.

Un prêt plutôt qu'un transfert ?

Sauf qu'au début de l'été, l'OGC Nice souhaitait impérativement vendre l'ancien Lensois, âgé de 25 ans. Et comme l'AS Saint-Etienne ne pouvait pas réaliser de transfert à plus de 5 M€ (la cote de Cyprien est estimée à 12 M€), cette rumeur était rapidement tombée dans l'oubli. Mais plus le temps passe, moins il y a de prétendants au milieu de terrain. Ce qui fait que les Aiglons seraient désormais disposés à prêter leur joueur avec option d'achat. Une aubaine pour les Girondins de Bordeaux mais aussi pour Jean-Louis Gasset, qui pourrait récupérer un milieu de terrain à la fois actif et décisif devant les buts…