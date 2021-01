Girondins - Mercato : Gasset a passé un deal avec ses dirigeants et souffle pour Ben Arfa

Les Girondins de Bordeaux sont repartis du bon pied en cette nouvelle année 2021. Après avoir pris un point mercredi à Metz (0-0), les hommes de Jean-Louis Gasset se sont imposés hier à domicile contre le FC Lorient sur un doublé de Rémi Oudin (2-1). L’occasion pour l’ancien entraîneur de l’ASSE de faire un point sur le mercato hivernal.

« On n’a pris qu’un joueur (Ben Arfa), peut-être qu’il nous en faudrait un ou deux en plus, a-t-il précisé en conférence de presse. Tous les clubs sont en souffrance. Mais je prêche pour ma paroisse […] Le deal est clair : d’abord dégraisser. On va peut-être avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. »

Par ailleurs, ce même Gasset a fait savoir qu’Hatem Ben Arfa récupérait bien de sa blessure et avait de chances de revenir dans le groupe bordelais dimanche à Nice dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (15h).