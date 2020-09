Girondins – Mercato : Gasset a une solution loin de l'ASSE pour se renforcer

En arrivant aux Girondins en lieu et place de Paulo Sousa, Jean-Louis Gasset a été prévenu sur ce que serait le Mercato bordelais. En clair, le technicien devra faire avec ce qu'il a sous la main et pas beaucoup plus.

Par ailleurs, alors qu'on pouvait lui prêter les intentions de piocher chez les indésirables de l'ASSE pour se renforcer, le technicien girondin a d'autres plans comme il l'a confié dans des propos accordés à Sud Ouest.

Priorité aux jeunes en cas de départ

Alors qu'un départ d'Alexandre Mendy vers Caen est évoqué, Gasset a déjà prévenu sur la manière dont ces départs seraient comblés. « Certains joueurs ayant moins de temps de jeu vont peut-être nous demander à partir. Si c'est le cas, on puisera dans le réservoir de jeunes », a annoncé l'entraîneur bordelais.