Girondins - Mercato : Gasset aurait endigué un exode massif

Deux matches de championnat, un nul à domicile contre Nantes (0-0) après avoir joué rapidement en infériorité numérique, une victoire pleine d'autorité à Angers (2-0), aucun but encaissé. Les Girondins de Bordeaux ont démarré la saison de manière tonitruante et inattendue, eux qui ont connu un été calamiteux durant lequel leur entraîneur, Paulo Sousa, a annoncé très tôt qu'il partait mais a mis du temps à l'officialiser.

Selon le journaliste de RMC Nicolas Paolorsi, le successeur du Portugais, Jean-Louis Gasset, a réussi un petit tour de force en se faisant accepter d'entrée et en convaincant ainsi plusieurs joueurs de ne pas suivre Sousa… "Il se passe quelque chose à Bordeaux parce qu’avec Jean-Louis Gasset, on sent que ce groupe est en train de se métamorphoser. C’est un groupe qu’a vraiment façonné Paulo Sousa, et qui avait annoncé il y a deux mois son départ aux cadres. La préparation a été très compliquée. Et Jean-Louis Gasset a amené sa patte, à savoir ce petit côté tonton sympa, papa…"

Les joueurs font désormais bloc derrière Gasset

« Il est très paternaliste pendant les entrainements. Il est proche de ses joueurs et il a eu une réunion très franche dès son premier contact avec le groupe où il leur a dit ‘j’ai vu que vous aviez du potentiel, maintenant c’est à vous de vous prendre en main’. Les joueurs ont été touchés par ça, parce que ça se passait bien avec Paulo Sousa. Quand ils ont vu partir Paulo Sousa, ils se sont demandés s’ils allaient suivre le nouveau coach, le nouveau staff, s’ils n’allaient pas complètement décrocher. Parce que Paulo Sousa, ses séances étaient intéressantes. Jean-Louis Gasset, techniquement, c’est très bien, ce sont les retours qu’on a. Sur ses séances, les joueurs s’y plaisent vraiment. C’est un entraineur qui a envie de jouer, qui fait confiance à des joueurs qui sont inscrits dans de vraies valeurs club. »