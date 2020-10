Girondins – Mercato : Gasset espère une belle surprise, un départ minimum d'ici demain soir ?

Ce dimanche, les Girondins ont renoué avec le succès en obtenant une victoire précieuse à domicile face à Dijon (2-0). Un succès qui a permis à Jean-Louis Gasset d'oublier une fin de Mercato stressante, avec la crainte de perdre des éléments importants pour le club.

Ce dimanche soir, Sud Ouest apporte des informations rassurantes sur le sujet. Toma Basic, buteur ce dimanche et plus grosse valeur marchande du club, devrait finalement rester. Pour le quotidien aquitain, un départ pourrait être entériné entre les deux défenseurs centraux, Mexer et Jovanovic. Girondinfos indique de son coté que des discussions seraient en cours avec l'Olympiakos pour le transfert de Mexer.

Gasset pas contre un petit coup

Concernant les arrivées, rien ne filtre pour le moment mais Jean-Louis Gasset n'a pas dit non à une bonne surprise. « Pour le mercato, il nous reste 30 petites heures à vivre, il y a une possibilité dans les deux sens, donc on va attendre. Si on pouvait faire un petit coup qui donne un petit peu d'air à l'équipe, je prends. Si on reste en l'état, on va travailler avec les gens que l'on a », a confié le coach des des propos relayés par Webgirondins.