Girondins – Mercato : Gasset face à d'inquiétantes perspectives pour janvier

Dans son dernier Podcast, Sud Ouest s'est attardé sur le Mercato de janvier des Girondins de Bordeaux. Et le mois de janvier ne s'annonce guère engageant malgré le dernier passage sans encombre et sans mesure restrictive devant la DNCG il y a quelques jours.

L'argent des ventes ne sera pas réinvesti

En effet, Bordeaux – qui demeure soutenu par l'actionnaire King Street – ne fermera pas la porte en cas d'offres pour ses joueurs majeurs... Et Alain Roche ne disposera d'aucun moyen pour contrebalancer les éventuels départs.

Si, comme pour Hatem Ben Arfa en octobre, les Girondins restent ouverts à la signature de joueurs libres ou à des prêts à titre gratuit, il ne faut pas s'attendre à voir le moindre investissement. Si vente il y a concernant Toma Basic, Josh Maja ou autres, Jean-Louis Gasset devra composer avec les joueurs en place et les jeunes. Quand on sait qu'à l'été 2021, il y aura neuf départs en fin de contrat, on peut s'inquiéter pour le projet général mené aux Girondins de Bordeaux...