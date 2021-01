Girondins - Mercato : Gasset lorgne un vieux rêve de l’OM, de l'ASSE et du FC Nantes en attaque

11 matches, 1 but, 1 passe décisive : Kévin Gameiro est en difficulté depuis le début de la saison à Valence et son nom alimente à nouveau les rubriques Mercato de la L1. Il y a quelques semaines, on parlait de lui du côté de Marseille où Adil Rami avait glissé son nom, sur RMC. Du côté du FC Nantes aussi. Et c'est désormais vers les Girondins que l'ancien Merlu est envoyé, lui qui arrive en fin de contrat en juin.

Gasset aime Gameiro

Florian Sabathier, sur France Bleu Gironde, a semble croire à la piste. « C’est un joueur qui était dans les petits papiers des Girondins depuis un petit moment lorsqu’il était à Lorient, quand il était en Espagne lorsqu’il ne jouait pas énormément, il y avait cette possibilité de le faire venir. Pourquoi pas, a confié le journaliste. Ce peut être un point intéressant à l’image d’un Hatem Ben Arfa et avoir quelqu’un qui veut se battre. Là pour le coup, il faudra encore dégraisser car s’il n’y a pas de départ, il n’y aura pas d’arrivée. Ce qui a toujours cette condition sinéquanone dans le mercato des Girondins. » Le nom de Gameiro avait aussi été évoqué à Saint-Etienne il y a quelques années... quand Jean-Louis Gasset était sur le banc des Verts. Tiens tiens...