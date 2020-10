Girondins - Mercato : Gasset n’a pris aucun risque financier avec Ben Arfa

L'OM a battu les Girondins ce week-end et Hatem Ben Arfa n'a pas particulièrement brillé, ce qui lui a valu certaines critiques, notamment de la part de Daniel Riolo. « Je ne fais pas de débat Ben Arfa. J’en ai marre, c’est tout le temps la même chose, ‘qu’est-ce qu’on va espérer de lui’, etc... Ça fait quinze ans qu’on entend les mêmes trucs. Il va faire un bon match, il mangera dessus pendant 15 matches… »

« Il y a quasiment zéro risque »

Sur le plateau du Canal Football Club, Dominique Armand s'est voulu plus optimiste en estimant que le FCGB n'avait pas pris des risques inconsidérés avec HBA. « Sur le plan économique, il y a quasiment zéro risque, a dit le journaliste. Bordeaux l’a enrôlé pour un an, plus éventuellement une saison de plus et avec un salaire assez modeste pour un joueur comme lui. Et sur le plan humain, Jean-Louis Gasset a montré par le passé qu’il était capable de savoir prendre ce genre de joueur ».