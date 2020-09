Girondins - Mercato : Gasset ouvre la porte à Ben Arfa !

Durant ce mercato, les Girondins vont devoir se serrer la ceinture. En proie à des difficultés économiques, les Marines et Blanc essaieront de vendre avant de réaliser des emplettes. Après le bon point obtenu face à Lyon (0-0), au Matmut Atlantique, vendredi soir, Jean-Louis Gasset a commenté l'actualité du club concernant le marché des transferts. Il a promis le calme plat. "Pour le moment, non, on a dit qu’on restait avec l’effectif actuel et, peut-être, dégraisser. Sauf si on perd un joueur majeur qu’on peut remplacer par un joueur prêté. C'est comme ça et on le sait depuis le début"

Mais, l'ex-coach de l'ASSE a laissé la porte ouverte à... Hatem Ben Arfa. 'lI faut qu’il discute avec Alain Roche et le président (rires). Mais bien sûr que Hatem, c’est la grande classe." Libre de s'engager où il le souhaite depuis son départ du Real Valladolid (Liga), le milieu offensif formé à l'OL a toujours des admirateurs dans l'Hexagone. À bon entendeur.