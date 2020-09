Girondins – Mercato : Gasset pas sûr de pouvoir retenir l'un de ses cadres au milieu

Arrivé en Gironde il y a deux ans, Toma Basic (24 ans) a pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Avec le départ d'Aurélien Tchouaméni, l'Espoir croate s'est retrouvé en première ligne à Bordeaux et il a convaincu... Au point même de devenir l'une des valeurs les plus bankables de l'effectif des Girondins.

Pour autant, il n'est pas sûr que l'ancien joueur de l'Hadjuk Split, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Bordeaux, fasse de vieux os. Ciblé par le Milan AC qui n'est pas encore passé à l'action, le Croate partira à la moindre occasion.

C'est en tout cas ce qu'a annoncé son agent Adrian Iliaj dans L'Equipe du jour : « S'il y a une offre qui répond aux attentes du club et qui permet à Toma d'aller plus haut, je ferai tout pour qu'il parte. Ce qui m'intéresse, c'est sa progression, qu'il puisse aller un jour en sélection. Si on le fait partir, ce sera pour un montant qui interdit à Bordeaux de dire non ». Du côté de Bordeaux, on assure toutefois que si départ il y a, Toma Basic sera remplacé par un joueur du niveau équivalent.