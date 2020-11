Girondins - Mercato : Gasset peut s'attendre à une vague de départs cet hiver

Les Girondins de Bordeaux ont un match de prestige contre le PSG samedi pour le compte de la 12e journée de L1 (21h). Rarement en prime time, les joueurs de Jean-Louis Gasset auront peut-être à cœur de plus briller que d’habitude. Certains d’entre eux pourraient aussi se servir de cette mise en lumière pour se montrer avant le prochain mercato. Selon Simone Rovera, plusieurs transferts sont en effet attendus aux Girondins ces prochains jours. Parmi les dossiers les plus chauds : Nicolas De Préville (29 ans).

De Préville, le premier sur le pont ?

« Nicolas De Préville est un départ presque certain en fin de saison. Il y a peut-être un départ possible en janvier, assure le spécialiste du mercato sur la chaîne Téléfoot. Pour l’instant, Bordeaux n’a rien proposé, la dernière proposition date d’avec Eduardo Macia. Pour avoir parlé avec pas mal de monde à Bordeaux et dans les entourages des joueurs, il y a un immobilisme qui fait peur. Les joueurs ne savent pas ce qui va se passer, il y a une absence de recrues à part Ben Arfa… Si la situation au classement est plus tranquille à mi-saison, on pourrait voir d’autres départs en janvier. Plusieurs joueurs sont en fin de contrat, Pablo, Sabaly… D’autres joueurs pourraient partir si le club est en bonne position au classement. Pour l’instant, pour Nicolas De Préville, il y a des intérêts de deux-trois clubs en France, un club en Italie, un en Allemagne. Je ne dis pas que les contacts sont très avancés pour janvier, mais ce sont des avancées pour la fin de la saison. Mais un départ en janvier n’est absolument pas à exclure ».